В США оценили шансы на мирное соглашение

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что Вашингтон оценивает перспективы заключения мирного соглашения по Украине как «хорошие», но его успех будет зависеть от готовности сторон выполнять обязательства. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, в Эр-Рияде состоялась первая позитивная встреча представителей Москвы и Вашингтона. Он подчеркнул, что сейчас стороны формируют и направляют технические команды для более детального обсуждения.

Мировые СМИ прокомментировали переговоры России и США

Уолтц добавил, что урегулирование невозможно без участия всех сторон. Вашингтон активно работает над этим.

До этого чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Яковенко заявил, что встреча Россия — США в Саудовской Аравии сигнализирует о постепенном завершении политики холодной войны со стороны Вашингтона.

18 февраля госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде заявил о желании РФ и Соединенных Штатов восстановить полноценную работу посольств в Москве и Вашингтоне для продолжения двусторонних отношений.

Ранее Путин исключил необходимость посредничества в диалоге между РФ и США.