Президент Чехии заступился за Зеленского после критики Трампа

Чешский президент Петр Павел раскритиковал высказывание американского лидера Дональда Трампа, назвавшего главу Украины Владимира Зеленского диктатором. На своей странице в соцсети X он упрекнул политика в цинизме.

Президент Чехии заступился за Зеленского после критики Трампа
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«Какую ценность имели бы выборы, проведенные в стране, которая уже три года обороняется от агрессии соседней ядерной державы?» — задался он вопросом.

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Ранее за украинского президента заступился немецкий канцлер Олаф Шольц. Он отметил, что «лишать Зеленского демократической легитимности опасно и неправильно».

Трамп заявил, что Зеленский втянул США в войну с Россией. Он также обвинил политика в желании извлечь выгоду из предоставленной помощи и назвал его диктатором.

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