Жителям Одессы пришли сообщения о присоединении к России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер Борис Рожин.

«Уважаемые жители Одесской области Российской Федерации. В связи с договоренностями между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом начат переход деятельности украинских операторов связи под российскую юрисдикцию», — указано в уведомлении.

На Западе обеспокоились продвижением России из-за ситуации в Одессе

Жителей также попросили отнестись «с пониманием» к возможным перебоям связи. По словам Рожина, сообщения разослали российские хакеры, взломавшие украинского интернет-провайдера «Ланет».

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал присоединить «русский город» Одессу к РФ. Он также заявил, что для Владимира Зеленского «и его хунты» нужно создать лагерь на острове Змеиный.