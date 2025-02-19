В Китае неизвестная болезнь вызывает потерю зрения у детей

Китайские ученые из Государственной ключевой лаборатории офтальмологии описали ранее неизвестную болезнь — сверхострую наружную дисфункцию сетчатки. Результаты их исследования опубликованы в журнале JAMA Ophthalmology.

Отмечается, что болезнь развивается у детей через одну-две недели после перенесенной лихорадки. В общей сложности ученые изучили восемь подобных педиатрических случаев среди детей в возрасте от трех до семи лет. Исследование включало в себя обширные офтальмологические и системные обследования, однако во внимание не принимались такие состояния, как наследственные заболевания сетчатки, увеиты и синдромы белых точек. Подходы к лечению детей были разными — от кортикостероидов до внутривенного иммуноглобулина.

Среди отмеченных у детей симптомов наблюдались внезапная двусторонняя слепота, сужение поля зрения, нарушение цветовосприятия и ночная слепота. Несмотря на это у большинства пациентов зрение частично восстановилось в течение год, но остаточные нарушения, в том числе повреждения эллипсоидной зоны и наружной пограничной мембраны, сохранились.

Китайские ученые сравнили сверхострую наружную дисфункцию сетчатки с аутоиммунным энцефалитом, предположив, что антитела атакуют сетчатку. Они считают, что воспаление было спровоцировано лихорадкой, но точный механизм заболевания неизвестен до сих пор.