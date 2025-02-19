Макрон заявил, что мир на Украине должен учитывать интересы Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир на Украине должен учитывать интересы стран Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Макрон сделал по итогам второго экстренного саммита лидеров стран-членов Евросоюза, а также Канады. По словам французского президента, Европа разделяет конечную цель главы Белого дома Дональда Трампа, однако есть ряд принципов, которых Евросоюз собирается придерживаться. К таким принципам относится союзная Украина, прочный мир, надежные гарантии и соблюдение интересов европейцев.

«Позиция Франции и ее партнеров ясна и едина. Мы желаем мира на Украине, который будет прочным и долгосрочным. Мы поддерживаем Украину и возьмем на себя все обязанности по обеспечению мира и безопасности в Европе. Это фундаментальный интерес Франции, и я являюсь его гарантом», — заявил он.

Макрон также добавил, что Евросоюз убежден в необходимости нарастить расходы на оборону. По его словам, соответствующие решения будут приняты уже в ближайшее время.

Ранее Макрон не исключил отправки на Украину французских и британских войск после мирного соглашения.