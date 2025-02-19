Трамп: Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на войну

Владимир Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Трамп: Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на войну
© globallookpress.com
"США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа", - уточнил он в своей публикации в социальной сети TRUTH Social.

Однако, по словам Трампа, европейские деньги переданы под гарантии, тогда как США ничего не вернут.

Уолц: Трампа разочаровала реакция Украины на предложение возместить деньги

Американский лидер добавил, что Зеленский признает тот факт, что половина переданных Соединенными Штатами средств пропала.

Политик также назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в желании продолжать конфликт с Россией.

Ранее Трамп заявлял, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. Полезные ископаемые должны стать "эквивалентом" потраченным Вашингтоном на поддержку киевских властей денег.

В мире
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Вашингтон
Соединенные Штаты
Украина