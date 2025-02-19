Трамп: Зеленский уговорил США потратить $350 млрд на войну

Владимир Зеленский уговорил США потратить 350 миллиардов долларов на войну, которая не могла быть выиграна. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

"США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа", - уточнил он в своей публикации в социальной сети TRUTH Social.

Однако, по словам Трампа, европейские деньги переданы под гарантии, тогда как США ничего не вернут.

Уолц: Трампа разочаровала реакция Украины на предложение возместить деньги

Американский лидер добавил, что Зеленский признает тот факт, что половина переданных Соединенными Штатами средств пропала.

Политик также назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в желании продолжать конфликт с Россией.

Ранее Трамп заявлял, что США заинтересованы в получении редкоземельных металлов с Украины. Полезные ископаемые должны стать "эквивалентом" потраченным Вашингтоном на поддержку киевских властей денег.