Маск поддержал идею аудита помощи Украине

Илон Маск, возглавляющий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), согласился с необходимостью проверки использования средств, выделенных США Украине.

"Теперь пришло время Илону и DOGE провести аудит денег, отправленных на Украину", - написал американский политический активист Чарли Кирк в X, на что Маск кратко ответил: "ОK".

Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский "уговорил США потратить $350 млрд, чтобы вступить в войну, которую невозможно было выиграть, которая не должна была начаться".