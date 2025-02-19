Уолц: Трампа разочаровала реакция Украины на предложение возместить деньги

Администрация США разочарована реакцией Украины на предложение возместить потраченные Штатами средства. Об этом заявил советник американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в эфире телеканала Fox News.

«Администрация США разочарована тем, как в последнюю неделю произошла эскалация риторики и странное отторжение», — процитировало его РИА Новости.

Уолтц также заявил, что Трамп не собирается терпеть эскалацию риторики со стороны Владимир Зеленского.

Ранее президент США заявил, что Соединённые Штаты выделил киевскому режиму $350 млрд, однако потраченные средства ничего не принесут американцам.