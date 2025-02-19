Евросоюз может направить из бюджета 93 млрд евро на оборону

Евросоюз может направить 93 миллиарда евро из бюджета на оборону
Евросоюз изучает возможность направить 93 миллиарда евро из бюджета на оборону. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Financial Times.
Отмечается, что эта сумма образовалась в бюджете альянса в качестве неиспользованных средств, которые были отложены на восстановление после пандемии коронавируса. В данный момент эти средства планируется переправить в оборонный сектор.
При этом источник отмечает, что финансовые потребности оборонного сектора Евросоюза оцениваются приблизительно в 500 миллиардов евро на ближайшие десять лет. Как считает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, дополнительные средства могут быть получены из фондов регионального развития.
Ранее в Европарламенте заявили, что Евросоюз должен взять собственную оборону «в свои руки».