Евросоюз может направить из бюджета 93 млрд евро на оборону

ЕС рассматривает возможность перенаправления 93 миллиардов евро неиспользованных средств на восстановление после пандемии Covid-19 в свой оборонный сектор в рамках усилий по увеличению инвестиций и военных расходов, сообщает Financial Times.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа предупредила, что может отозвать поддержку в области безопасности с континента при неудовлетворительном состоянии с инвестициями в оборону у европейцев.

По данным издания, дополнительные финансовые потребности оборонного блока оцениваются примерно в 500 миллиардов евро в течение следующего десятилетия. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что ЕС может перенаправить на оборонные нужды фонды регионального развития. Общее европейское финансирование также рассматривается как возможность увеличить военный бюджет.

В последние месяцы европейские официальные лица обсуждали план создания межправительственного механизма финансирования обороны, который потенциально включает Великобританию и Норвегию, а не ЕС в целом. Этим вариантом можно обойти вето нейтральных или дружественных России стран, которые выступают против использования совместного долга для обороны.

В Британии группа экспертов предложила создать банк перевооружения, смоделированный по образцу Европейского банка реконструкции и развития, где участвующие правительства предоставят их капитал при предлагаемом фонде в 100 миллиардов евро, но с оплатой всего 10 процентов заранее. Банк будет занимать остальную часть средств с рынков капитала, чему способствует сильный кредитный рейтинг.