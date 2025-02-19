Blick: швейцарские гвардейцы Папы Римского начали репетиции похорон понтифика

Швейцарские гвардейцы, официальная охрана Папы Римского Франциска, начали репетировать похороны понтифика. Об этом пишет газета Blick со ссылкой на источники.

Охрана Папы Римского начала репетировать его похороны
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Швейцарская гвардия — это подразделение по охране Ватикана и Папы Римского. Она была основана 22 января 1506 года по инициативе Папы Юлия II. В настоящее время численность гвардии составляет 110 человек.

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К поступающим на службу предъявляется ряд требований. Они должны быть гражданами Швейцарии, исповедовать католицизм. Жениться им разрешается только на католичках.

Журналисты отметили, что в Ватикане и в Италии в целом растут опасения по поводу состояния 88-летнего главы католической церкви.

Напомним, что Франциск стал Папой в 2013 году. Во время своего пребывания в должности понтифик неоднократно призывал россиян и украинцев к примирению и завершению конфликта.

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