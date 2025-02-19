Охрана Папы Римского начала репетировать его похороны

Швейцарские гвардейцы, официальная охрана Папы Римского Франциска, начали репетировать похороны понтифика. Об этом пишет газета Blick со ссылкой на источники.

Швейцарская гвардия — это подразделение по охране Ватикана и Папы Римского. Она была основана 22 января 1506 года по инициативе Папы Юлия II. В настоящее время численность гвардии составляет 110 человек.

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К поступающим на службу предъявляется ряд требований. Они должны быть гражданами Швейцарии, исповедовать католицизм. Жениться им разрешается только на католичках.

Журналисты отметили, что в Ватикане и в Италии в целом растут опасения по поводу состояния 88-летнего главы католической церкви.

Напомним, что Франциск стал Папой в 2013 году. Во время своего пребывания в должности понтифик неоднократно призывал россиян и украинцев к примирению и завершению конфликта.