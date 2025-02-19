Шольц прокомментировал слова Трампа о том, что Зеленский является диктатором

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал словам президента США Дональда Трампа о том, что Владимир Зеленский является диктатором. Об этом сообщает РБК со ссылкой на немецкие СМИ.

По словам Шольца, Зеленский является легитимным главой Украины. Он также добавил, что оспаривать это «неправильно и опасно». Кроме того, Шольц заявил, что боевые действия на Украине начала российская сторона, а в таких условиях, согласно украинским законам, «невозможно провести выборы».

«Это просто неправильно и опасно отрицать демократическую легитимность президента Зеленского. Правда в том, что Владимир Зеленский — избранный глава государства Украины. То, что во время войны невозможно провести выборы, соответствует положениям украинской конституции и избирательным законам. Никто не должен утверждать обратное», — заявил он.

Ранее Трамп назвал Зеленского диктатором.