МИД ФРГ опроверг сообщения о словах Бербок о помощи ЕС Киеву в €700 млрд

Министерство иностранных дел Германии назвало неверными сообщения газеты Berliner Zeitung о том, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о выделении ЕС помощи Украине в размере €700 млрд. Об этом журналистам сообщил представитель внешнеполитического ведомства.

"Я хотел бы еще раз прямо заявить, что сообщение Berliner Zeitung о том, что она [Бербок] назвала цифру €700 млрд неверно", - сказал представитель МИД ФРГ. Министр, по его словам, не озвучила ни одной конкретной цифры. "Она сказала, что совершенно очевидно - и я думаю, что это действительно широкий европейский консенсус, - что обеспечение мира в Европе потребует от нас огромных усилий. Да, это касается вопросов адекватного оснащения вооруженных сил, это касается промышленной базы в Европе, но это касается и того, как мы продолжаем поддерживать Украину", - утверждал он.

В Европе, как уточнил представитель ведомства, есть лица, которые представили конкретные цифры - например, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что ЕС, по всей видимости, готовит многомиллиардный пакет для закупки военной техники для Украины. При этом планы, как отмечало издание, не должны быть объявлены до парламентских выборов в Германии, которые состоятся 23 февраля. Однако Бербок, по утверждению газеты, поспешила и намекнула, что сумма может составить около €700 млрд.

Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США. Как отмечал официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт, Берлин с начала конфликта на Украине предоставил Киеву разного рода помощь на сумму примерно €44 млрд. В соответствии с соглашением о бюджете на 2025 год на военную поддержку Украины Германия должна выделить около €4 млрд, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Однако бюджет еще не утвержден Бундестагом.