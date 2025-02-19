Нейросеть посоветовала Зеленскому бежать после заявлений Трампа

Пользователи интернета отреагировали на резкие высказывания президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском. С помощью искусственного интеллекта они сгенерировали варианты дальнейших действий для украинского лидера, пишут «Аргументы и факты».

По оценке ИИ, Зеленскому следует покинуть Украину. Вместе с тем, ему необходимо грамотно выбрать направление побега.

Нейросеть отметила, что первым направлением является Лондон, своего рода «убежище для сбежавших президентов». К тому же, Великобритания была одним из главных спонсоров Киева, и Зеленский с высокой долей вероятности обзавелся там связями.

По данным ИИ, у столицы Соединенного Королевства есть минусы. Они заключаются в том, что Лондон не любит тех, кто проигрывает, не приветствует коррупционеров.

Зеленский, по оценке ИИ, также может рассмотреть Аргентину и Бразилию, страны, где его «не достанут ни Россия, ни США».

Ранее Трамп выступил с рядом обвинений в адрес Зеленского. Американский лидер назвал его «диктатором», заявил, что украинский лидер втянул США в конфликт, который нельзя было выиграть.