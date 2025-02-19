Стало известно о скором визите Макрона и Стармера в США

США ожидают президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера на следующей неделе, будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник американского главы по нацбезопасности Майк Уолтц, передает ТАСС.

Стало известно о скором визите Макрона и Стармера в США
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Он указал, что ранее семь чиновников США посетили Мюнхенскую конференцию по безопасности, где пообщались с европейскими союзниками.

«На следующей неделе в Вашингтон приедут Макрон и Стармер, так что мы взаимодействуем со всеми сторонами по урегулированию конфликта на Украине», — добавил Уолтц.

По его словам, следующим шагом станет «формирование технических групп для более детального обсуждения».

Накануне в Эр-Рияде прошла встреча делегаций РФ и США, на которой обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Данный факт вызвал бурную реакцию среди европейских союзников Соединенных Штатов, которые опасаются, что их исключат из мирного соглашения. В частности, Макрон собрал второе за неделю совещание лидеров ряда стран Евросоюза. Главной темой встречи стала совместная реакция европейских стран на дипломатические контакты США и РФ по Украине без участия Европы.