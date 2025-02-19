Стало известно о скором визите Макрона и Стармера в США

США ожидают президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера на следующей неделе, будет обсуждаться урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщил помощник американского главы по нацбезопасности Майк Уолтц, передает ТАСС.

Он указал, что ранее семь чиновников США посетили Мюнхенскую конференцию по безопасности, где пообщались с европейскими союзниками.

«На следующей неделе в Вашингтон приедут Макрон и Стармер, так что мы взаимодействуем со всеми сторонами по урегулированию конфликта на Украине», — добавил Уолтц.

По его словам, следующим шагом станет «формирование технических групп для более детального обсуждения».

Накануне в Эр-Рияде прошла встреча делегаций РФ и США, на которой обсуждалось урегулирование конфликта на Украине. Данный факт вызвал бурную реакцию среди европейских союзников Соединенных Штатов, которые опасаются, что их исключат из мирного соглашения. В частности, Макрон собрал второе за неделю совещание лидеров ряда стран Евросоюза. Главной темой встречи стала совместная реакция европейских стран на дипломатические контакты США и РФ по Украине без участия Европы.