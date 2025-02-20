Конгрессмен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин назвала Владимира Зеленского актёром-вымогателем.

«Зеленский — актёр в зеленом комбинезоне, который вымогает у всех деньги, отменяет выборы, подавляет свободу слова на Украине и ведёт войну, которая уничтожила почти целое поколение украинских мужчин», — написала она в соцсети X.

Ранее президент США заявил, что Соединённые Штаты выделили киевскому режиму $350 млрд, однако потраченные средства ничего не принесут американцам.