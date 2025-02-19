В Абхазии временно перестали выдавать паспорта

В Абхазии временно прекратили оформление и выдачу паспортов до завершения президентских выборов. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности главы государства Валерий Бганба, сообщает РИА Новости.

До завершения голосования приостановлена выдача, замена и оформление паспортов гражданам старше 18 лет, говорится в документе. Уточняется, что целью такой меры является «систематизация работы по составлению списков избирателей».

Ранее победитель первого тура президентских выборов в Абхазии Бадра Гунба заявил о попытке срыва второго тура голосования Бганбой. Таким образом он отреагировал на решение и.о. президента республики освободить от должности главы Службы госбезопасности Абхазии Дмитрия Кучуберию.