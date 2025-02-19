Маск с иронией отреагировал на слова Зеленского о высоком уровне поддержки

Американский политик и предприниматель Илон Маск с иронией отреагировал на слова Владимира Зеленского о высоком уровне поддержки среди украинцев.

Об этом он написал в соцсети X.

«Что ж, тогда он должен быть в восторге от предстоящих выборов, если он так популярен!» — сыронизировал Маск.

Ранее Трамп заявил, что уровень поддержки Зеленского на Украине составляет всего 4%.

Зеленский, в свою очередь, дерзко ответил на высказывания Трампа о его низком рейтинге. По его словам, ему якобы доверяют 57% украинцев.