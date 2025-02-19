Президент США Дональд Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны Владимира Зеленского. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.

По его словам, с украинской стороны наблюдаются "удивительное сопротивление и эскалация риторики" в связи с предложенным Вашингтоном соглашением об использовании украинских полезных ископаемых в обмен на предоставление помощи.

Маск высмеял Зеленского