Белый дом: Трамп не будет терпеть эскалацию риторики со стороны Зеленского
Президент США Дональд Трамп не намерен терпеть эскалацию риторики со стороны Владимира Зеленского. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник американского лидера по национальной безопасности Майк Уолтц.
По его словам, с украинской стороны наблюдаются "удивительное сопротивление и эскалация риторики" в связи с предложенным Вашингтоном соглашением об использовании украинских полезных ископаемых в обмен на предоставление помощи.
"Мы считаем, что американские налогоплательщики заслуживают возмещения большей части своих инвестиций. И это дает Украине возможности, им следует осознать, что это на самом деле такое. Но вместо этого мы получаем эскалацию риторики и отпор, которые президент [Трамп] не намерен терпеть", - сказал Уолтц.