Зеленского предостерегли от нападок на Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский пожалеет, что поливал грязью своего американского коллегу Дональда Трампа. С таким заявлением выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс, его слова приводит британская газета The Daily Mail.

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По словам Вэнса, очернение Трампа на публике отвратительно и «приведет лишь к обратному эффекту».

«Все, кто знает президента [Трампа], скажут вам, что это отвратительный способ обращения с этой администрацией», — сказал он.

Ранее Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что настоящей угрозой Европе выступает не Россия или Китай, а отход европейцев от «некоторых самых фундаментальных ценностей».