Американский предприниматель Илон Маск заявил, что украинцы презирают Владимира Зеленского, и обвинил его в отказе от проведения выборов из-за страха потери власти.

В своем сообщении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Маск выразил сомнение в достоверности опросов, которые контролируются Зеленским и заявил, что если бы президент Украины действительно пользовался поддержкой народа, он бы не отменял выборы.

Маск добавил, что Зеленский отменил выборы, поскольку опасается проигрыша.

«Он знает, что проиграет с разгромным счетом», – отметил Маск.

Кроме того, бизнесмен заявил, что президент США поступает правильно, игнорируя Зеленского и пытаясь решить вопрос мира независимо от того, что миллиардер назвал «гнусной, огромной машиной коррупции» в Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рейтинг Владимира Зеленского продолжает снижаться, и это стало очевидной тенденцией.

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Как писал журнал The Economist, в случае проведения выборов на Украине Зеленский проиграл бы экс-главкому ВСУ Валерию Залужному.