Президент Литвы раскрыл итоги саммита ЕС по отправке войск на Украину

Лидеры стран-членов Евросоюза не приняли решение об отправке войск на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал LRT.

Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа по итогам онлайн-саммита стран Евросоюза. По его словам, перед принятием такого решения альянс должен решить, когда и на каких условиях это может произойти. При этом Науседа подчеркнул, что власти его страны уже советуются с МИД и минобороны по данному вопросу.

Евросоюз отказался полагаться на США

«Пребывание инструкторов на Украине уже обсудили, и на этот вопрос ответили положительно. Однако об отправке войск для более широких операций действительно решения еще не принято», — заявил он.

Ранее Европарламент заявил, что Евросоюз должен взять собственную оборону «в свои руки».