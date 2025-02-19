Евросоюз не принял решение об отправке войск на Украину

Лидеры стран-членов Евросоюза не приняли решение об отправке войск на Украину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал LRT.

Президент Литвы раскрыл итоги саммита ЕС по отправке войск на Украину
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Такое заявление сделал президент Литвы Гитанас Науседа по итогам онлайн-саммита стран Евросоюза. По его словам, перед принятием такого решения альянс должен решить, когда и на каких условиях это может произойти. При этом Науседа подчеркнул, что власти его страны уже советуются с МИД и минобороны по данному вопросу.

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«Пребывание инструкторов на Украине уже обсудили, и на этот вопрос ответили положительно. Однако об отправке войск для более широких операций действительно решения еще не принято», — заявил он.

Ранее Европарламент заявил, что Евросоюз должен взять собственную оборону «в свои руки».

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