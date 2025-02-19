Борис Джонсон берет деньги за рукопожатие и совместные фото

Бывший глава правительства Великобритании Борис Джонсон начал брать деньги за рукопожатие и совместные фото. Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, команда Джонсона стала брать деньги за такие услуги перед живым выступлением бывшего политика в Эдинбурге. За рукопожатие и фото во время мероприятия придется заплатить до 121 фунта стерлингов — около 13 756 рублей по текущему курсу.

«Бывший премьер-министр от Консервативной партии выступит в Ашер-холле 2 сентября на мероприятии под названием “Вечер с Борисом Джонсоном”, где гости также смогут принять участие в сессии вопросов и ответов. С зрителей взимается отдельная плата за билет на встречу и приветствие, а также за билеты на его выступление, стоимость которых варьируется от 53,90 до 159,90 фунтов стерлингов, при этом более высокая цена гарантирует VIP-места», — сообщает издание.

Помимо этого, на странице мероприятия в Ашер-холле упоминается, что Джонсон привел Консервативную партию Великобритании «к выдающейся победе на выборах», провел страну через «самые мрачные дни пандемии», а также «разрушил политический и парламентский тупик из-за Brexit».