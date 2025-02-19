Евросоюз отказался полагаться на США

Брюссель больше не может полагаться на Вашингтон в защите общих интересов, европейцам следует взять собственную оборону и безопасность в свои руки, заявили в Европарламенте. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, крупнейшие фракции Европарламента по итогам заседания, посвященного прошедшим в Эр-Рияде переговорам между Россией и США, приняли совместное заявление.

«Последние политические события ясно показывают, что ЕС и его государства-члены, к сожалению, больше не могут полностью полагаться на правительство США в защите наших общих ценностей и интересов, а должны взять свою оборону и безопасность в свои руки», — говорится в документе.

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В заявлении также отмечается, что ЕС нужно принять «срочные меры по увеличению и оптимизации военных расходов».

Согласно документу, все доступные решения в рамках имеющихся у ЕС инструментов, включая те, которые применимы к исключительным обстоятельствам, должны быть использованы для усиления сдерживающих возможностей ЕС и стратегической автономии.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и США. Стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества Москвы и Вашингтона и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес.