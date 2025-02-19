Варданян в знак протеста объявил голодовку в тюрьме

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, задержанный азербайджанскими правоохранителями в 2023 году, объявил голодовку в тюрьме после начала судебного процесса в республике. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

По словам Варданяна, голодовка является протестом против «судебного фарса».

«Это мой ответ на грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского процессуального права. То, что происходит в зале суда, нельзя назвать судом — это политическое шоу, в котором демонстративно игнорируют мои права на справедливое разбирательство», — говорится в тексте.

Экс-госминистр отметил, что в течение последнего месяца он и его адвокат безуспешно пытались донести до состава суда критическую важность обеспечения объективности судебного процесса, однако он продолжает сопровождаться «вопиющими нарушениями норм правосудия». В частности, Варданян утверждает, что его незаконно судят в военном трибунале, а не в гражданском суде, он не получил полный доступ к материалам дела и «доказательствам» — 422 тома на азербайджанском языке, на изучение которых было отведен всего 21 рабочий день.

«Кроме того, моей международной юридической команде запретили со мной общаться или посещать меня, и у нее не было доступа ни к каким материалам дела. Мне не позволяют вызвать свидетелей защиты и подать жалобы на нарушения, допущенные в ходе следствия и суда. Международные представители не допущены в зал суда, процесс ведется в условиях полной изоляции и под жестким контролем», — добавил он.

На этом фоне Варданян обратился к мировым лидерам, всем международным организациям, правозащитникам и представителям прессы, заявив, что данный процесс требует их внимания.

Напомним, что экс-госминистра обвиняют в Азербайджане в наемничестве, нарушении законов и обычаев войны, терроризме, финансировании терроризма и по другим статьям уголовного кодекса республики.