Трамп заявил об успешных переговорах о завершении конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его администрация ведет «успешные переговоры» о завершении украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.

Глава США отметил, что Европейский союз не справится с разрешением украинского кризиса.

Трамп назвал Зеленского диктатором

По его словам, экс-президент США Джо Байден «даже не пытался» добиться мира на Украине

Ранее Трамп обвинил Владимира Зеленского в растрате многомиллиардной американской помощи и многих бедах Украины.

Президент подчеркнул, что не видит в нынешнем украинском лидере партнера США, и потребовал скорейшего проведения на Украине президентских выборов.