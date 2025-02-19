Трамп заявил об успешных переговорах о завершении конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что его администрация ведет «успешные переговоры» о завершении украинского конфликта. Об этом пишет РИА Новости.
Глава США отметил, что Европейский союз не справится с разрешением украинского кризиса.
Трамп назвал Зеленского диктатором
По его словам, экс-президент США Джо Байден «даже не пытался» добиться мира на Украине
Ранее Трамп обвинил Владимира Зеленского в растрате многомиллиардной американской помощи и многих бедах Украины.
Президент подчеркнул, что не видит в нынешнем украинском лидере партнера США, и потребовал скорейшего проведения на Украине президентских выборов.