Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что шокирован публикацией президента США Дональда Трампа с критикой Владимира Зеленского и Украины. Его слова приводит телеканал ARD.

По его словам, произошла «классическая смена ролей» между «преступником» и «пострадавшим».

«Это российская риторика. Путин изображает это таким образом уже много лет. И, честно говоря, я несколько шокирован тем, что Дональд Трамп теперь, по-видимому, делает так же», — сказал Мерц.

Трамп назвал Зеленского диктатором

Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В конце января Путин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос.