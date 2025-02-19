В Киеве отреагировали на критику со стороны Трампа

Украина рассчитывает на продолжение американской помощи и открытые и доверительные отношения с США. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне критики киевского руководства со стороны американского президента Дональда Трампа.

В Киеве отреагировали на критику со стороны Трампа
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Ранее глава США указал, что Украина недовольна проведением без ее участия встречи между представителя Москвы и Вашингтона, но сама последние три года не использовала возможности для переговоров с Россией и сохранения почти всей территории. Также Трамп обратил внимание на низкий уровень поддержки Зеленского населением и выступил за проведение выборов. Кроме того, по словам президента США, он не видел прозрачного отчета о том, куда Киев направил выделенные ему Вашингтоном «сотни миллиардов» долларов.

«Сегодня я был рад приветствовать в Киеве специального представителя Трампа по Украине и России Кита Келлога. Рассчитываем на продолжение американской поддержки нашего государства. Хотим, чтобы отношения между нашими странами оставались открытыми, в них царило доверие и принципы взаимного успеха», — написал Ермак.

Он добавил, что Киев заинтересован в стратегическом, долгосрочном и всеобъемлющем партнерстве с США. При этом, по словам Ермака, Украина нуждается в гарантиях безопасности, поэтому принцип «ничего об Украине без Украины» является ключевым.