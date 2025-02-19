В Киеве отреагировали на критику со стороны Трампа

Украина рассчитывает на продолжение американской помощи и открытые и доверительные отношения с США. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак на фоне критики киевского руководства со стороны американского президента Дональда Трампа.

Ранее глава США указал, что Украина недовольна проведением без ее участия встречи между представителя Москвы и Вашингтона, но сама последние три года не использовала возможности для переговоров с Россией и сохранения почти всей территории. Также Трамп обратил внимание на низкий уровень поддержки Зеленского населением и выступил за проведение выборов. Кроме того, по словам президента США, он не видел прозрачного отчета о том, куда Киев направил выделенные ему Вашингтоном «сотни миллиардов» долларов.

«Сегодня я был рад приветствовать в Киеве специального представителя Трампа по Украине и России Кита Келлога. Рассчитываем на продолжение американской поддержки нашего государства. Хотим, чтобы отношения между нашими странами оставались открытыми, в них царило доверие и принципы взаимного успеха», — написал Ермак.

Он добавил, что Киев заинтересован в стратегическом, долгосрочном и всеобъемлющем партнерстве с США. При этом, по словам Ермака, Украина нуждается в гарантиях безопасности, поэтому принцип «ничего об Украине без Украины» является ключевым.