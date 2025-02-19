Трамп заявил, что Зеленский хочет продолжать конфликт ради финансовой выгоды

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social обвинил лидера Украины Владимира Зеленского в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды.

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Он также заявил, что Зеленский является «диктатором без выборов». По его словам, Украине нужно провести выборы, чтобы Киев получил место за столом переговоров по урегулированию конфликта. При этом глава Белого дома подчеркнул, что рейтинг одобрения Зеленского упал до 4%.

19 февраля президент России Владимир Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.