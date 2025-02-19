Соединённые Штаты выделили на Украину $350 млрд, но эти деньги не принесут американцам «ровным счётом ничего», заявил президент США Дональд Трамп.

«США потратили на $200 млрд больше Европы, причём европейские деньги подкреплены гарантиями, а вот США не получат ровным счётом ничего. Почему же Сонный Джо, Байден, не потребовал уравновешивания? Ведь эта война для Европы гораздо важнее, чем для нас. Нас ведь отделяет [от них] большой и красивый океан», — сказал глава Белого дома.

Вдобавок ко всему Зеленский признаёт, что половина направленных ему американских средств «пропала», подчеркнул Дональд Трамп в своей соцсети Truth.

19 февраля Трамп опубликовал разгромное заявление о Владимире Зеленском, обвинив его в том, что он не хочет мира для Украины, чтобы сохранить «кормушку». Президент США назвал Зеленского «диктатором без выборов» и обвинил его в отказе проводить выборы на Украине из-за очень низкого рейтинга. «Имевший скромный успех как комик» втянул США в то, чтобы потратить $350 млрд на «войну, которую не смог бы выиграть», заявил Дональд Трамп.

Он также выразил мнение, что Зеленский совершенно не справляется на своём посту.