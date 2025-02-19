NYT: Трамп рассматривает новую сделку с КНР

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность заключения широкомасштабного соглашения с Китаем, которое может включать в себя сделку по вопросам ядерной безопасности. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

"Трамп заинтересован в сделке, которая предусматривает значительные инвестиции Китая в США и обязательства по закупкам американской продукции", - приводит издание слова источников.

Они отметили, что президент также хочет включить в соглашение вопросы ядерной безопасности, которые он намерен обсудить лично с председателем КНР Си Цзиньпином.

Предыдущее торговое соглашение 2020 года, пишет The New York Times, не привело к выполнению Китаем обязательств по закупке дополнительных американских товаров и услуг на сумму $200 млрд. Однако Трамп, вернувшись в Белый дом, рассматривает возможность нового подхода.