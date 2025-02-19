В Польше нашли неожиданный «сюрприз» от Маска

Неизвестный воздушный объект рухнул на территории Польши, и специалисты предполагают, что это обломки второй ступени ракеты Falcon 9 производства SpaceX, сообщает телеканал TVN. Это произошло на границе между Познани и Коморников. Уточняется, что найденный неопознанный объект имеет размеры примерно один на полтора метра.

На границе Познани и Коморников был обнаружен неопознанный объект размером примерно метр на полтора. Владелец склада, на территории которого он лежит, подозревает, что это может быть элемент ракеты. Он описал предмет, как разорванный резервуар из композитных материалов, — сообщает телеканал.

На данный момент место происшествия оцеплено полицией, и на территории работают специалисты-пиротехники. Ведется анализ записей с камер видеонаблюдения, которые запечатлели момент падения загадочного объекта. О данной находке уже уведомлено Польское космическое агентство.

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Польский астроном Кароль Вуйчицкий выдвинул предположение, что речь идет о фрагменте ракеты Falcon-9, принадлежащей компании Starlink, основанной Илоном Маском. По его словам, найденный объект напоминает резервуар, схожий с тем, который упал на ферму в центральной части штата Вашингтон 2 апреля 2021 года, когда была зафиксирована часть второй ступени ракеты Falcon-9.

Ранее сообщалось, что в селе Нижний Балыклей в Волгоградской области грибники обнаружили в поле обломки беспилотного летательного аппарата с украинскими надписями. На месте, вероятно, в результате падения БПЛА, образовалась воронка.