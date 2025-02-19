Трамп назвал Зеленского диктатором за отказ от проведения выборов на Украине
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от предложения провести президентские выборы на Украине.
"Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.
Он также добавил, что США "успешно ведут переговоры" с Россией, в отличии от Европы, "которая не смогла добиться мира".
Путин раскрыл позицию Трампа по переговорам с Украиной
12 февраля состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Два лидера обсудили вопрос остановки боевых действий на Украине, двусторонние отношения и еще ряд тем, а также условились продолжать контакты и организовать личную встречу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что разговор двух лидеров был "конструктивным, рабочим, доброжелательным".
18 февраля российская и американская делегации в Эр-Рияде провели переговоры, которые продлились около 4,5 часа. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, делегации провели серьезный разговор по всем вопросам, которые хотели затронуть, в том числе обсудили сближение позиций РФ и США и контакты по Украине.