Президент США Дональд Трамп раскритиковал Владимира Зеленского за отказ от предложения провести президентские выборы на Украине.

"Диктатор без выборов, Зеленский должен действовать быстро, иначе у него не останется страны", - написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Он также добавил, что США "успешно ведут переговоры" с Россией, в отличии от Европы, "которая не смогла добиться мира".

Путин раскрыл позицию Трампа по переговорам с Украиной

12 февраля состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Два лидера обсудили вопрос остановки боевых действий на Украине, двусторонние отношения и еще ряд тем, а также условились продолжать контакты и организовать личную встречу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что разговор двух лидеров был "конструктивным, рабочим, доброжелательным".

18 февраля российская и американская делегации в Эр-Рияде провели переговоры, которые продлились около 4,5 часа. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, делегации провели серьезный разговор по всем вопросам, которые хотели затронуть, в том числе обсудили сближение позиций РФ и США и контакты по Украине.