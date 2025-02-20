Сийярто обсудит в Вашингтоне отмену некоторых санкций США против России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший с визитом в Вашингтон, заявил в интервью телекомпании М1, что правительство Венгрии рассчитывает на отмену новой американской администрацией санкций против России. По его словам, речь идёт о тех ограничениях, которые затронули сотрудничество между Будапештом и Москвой в области энергетики.

Также глава венгерского ведомства отметил, что станет первым иностранным главой МИД, который встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Сийярто прокомментировал новые санкции США против России

«Я искренне надеюсь, что сегодня мы сможем продвинуться с министром вперед в вопросе о санкционных мерах, которые наносят ущерб Венгрии», — сказал Сийярто.

Ранее в МИД Венгрии заявили, что Вашингтон рассматривает Будапешт как важного партнёра.

Кроме того, Сийярто сообщал, что Венгрия не допустила включения в 16-й пакет антироссийских санкций Евросоюза Олимпийского комитета России (ОКР) и двух российских футбольных команд.