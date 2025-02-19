Пашинян заявил о необходимости принятия новой конституции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что стране нужна новая конституция. Об этом он заявил во время обращения к гражданам страны, которое транслировали местные телеканалы.

"Принятие новой конституции имеет важное значение, поскольку все референдумы, проведенные для принятия действующей конституции, имеют серьезную нелегитимность в общественном восприятии. Стратегической целью принятия новой конституции является переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к функционированию государственно-образованного народа", - заявил он.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян уже заявлял, что поставил политическую цель принять новую конституцию, которая будет "органически связана с гражданами Армении". При этом оппозиция обвиняет главу правительства в принятии очередного требования Азербайджана об исключении ссылки на Декларацию о независимости из текста основного закона. Декларация независимости Армении включает себя упоминание о Нагорном Карабахе, который глава армянского кабмина признал частью Азербайджана. Сами власти отрицают, что идут на принятие новой конституции по требованию Баку.