Прокуратура Боснии и Герцеговины (БиГ) на суде в Сараево потребовала тюремного заключения для президента Республики Сербской Милорада Додика за невыполнение предписаний высокого представителя по БиГ Кристиана Шмидта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным агентства, Шмидт в июле 2023 года провозгласил недействительными принятые Скупщиной (парламентом) Республики Сербской БиГ и опубликованные в «Службеном гласнике» законы о неприятии решений высокого представителя и Конституционного суда в Сараево на территории РС БиГ.

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Прокуратура БиГ в августа 2023 года выдвинула обвинения в отношении Додика за невыполнение предписаний высокого представителя по БиГ.

В среду, 18 февраля, сторона обвинения в ходе заключительной речи потребовала лишения свободы для президента РС БиГ Милорада Додика и руководителя «Службеного гласника» Милоша Лукича срок, близкий к максимальному (5 лет) с 10 годами запрета на занятие государственных и муниципальных должностей.