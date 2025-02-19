Бербок: встреча РФ и США может быть полезной для переговоров по Украине

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что встреча делегаций РФ и США может быть полезной для будущих переговоров по Украине. Об этом говорится в ее заявлении, которое распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства Германии.

"То, что американцы сейчас встречаются с Россией, чтобы восстановить в том числе возможности их посольства в Москве, может быть полезным для будущих переговоров", - заявила Бербок. "Мы находимся на жизненно важном этапе обеспечения безопасности и мира в Европе", - считает она.

По ее мнению, "сейчас важно достигнуть долгосрочного мира на Украине".

Министр утверждала, что это возможно "только при участии Европы".

"Я в этой связи выступаю за уверенный подход в отношениях с администрацией США", - заявила она.

Бербок снова заверила, что ЕС продолжит работу по укреплению позиций Украины и оказанию военной помощи Киеву, а также введению санкций против России.