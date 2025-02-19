США могут решиться на сценарий, при котором украинский президент Владимир Зеленский будет ликвидирован, заявил NEWS.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, такой шаг позволит привести к власти на Украине нового лидера, угодного главе Белого дома.

Эксперт отметил, что США также могут принять решение о ликвидации Зеленского, чтобы устранить угрозу для своей политической стабильности. По его мнению, украинский лидер владеет информацией, которая может повредить интересам влиятельных западных политиков.

На самом деле, такая версия более чем вероятна по той простой причине, что Зеленский, мягко говоря, попутал берега и забывает, какое место пищевой цепочки на Западе занимает. Мы видим, что сегодня Зеленский позволяет себе дерзить в адрес Трампа, не соглашаться с чем-то, что ему уже спущено и так далее. Плюс Зеленский знает слишком много тайн и компромата на глобалистов и демократов, которые сегодня, по сути, находятся в оппозиции в США, — резюмировал Рогов.

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Соединенным штатам Америки (США) следовало бы уничтожить Владимира Зеленского. На это в своем посте в соцсети «Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой и отметил, что в таком состоянии животное способно на любые действия. Затем зампред Совбеза написал, что для разрешения ситуации необходима дератизация, то есть уничтожение грызуна. По его словам, этим лучше всего заняться тем, кто ухаживал за животным — причем ранее в записи Медведев рассуждал о США как главном покровителе Зеленского.

«Лучше, если этим (дератизацией) займутся именно те, кто раньше кормил мерзких серых крыс с длинными хвостами», — написал Медведев и закончил пост эмодзи крысы.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что «главный покровитель» в лице США разозлился на Владимира Зеленского. На своей странице во «ВКонтакте» он предупредил, что поведение украинского политика может стать абсолютно непредсказуемым.

Ранее на брифинге Трамп сказал, что у Зеленского было три года на решение украинского конфликта. Кроме того, он заявил о крайне низком рейтинге поддержки украинского лидера и необходимости провести выборы перед заключением договоренностей с Россией. Также президент отметил, что никто не видел отчетности по средствам, которые Вашингтон передавал Киеву.

«Ряженая кукла, изображающая из себя президента распавшейся страны, попала в крайне неприятную ситуацию. Помимо проблем на фронте и сложностей внутренней обстановки, на него, похоже, реально разозлился главный покровитель. Что и следовало ожидать после укусов бешеной киевской твари», — написал Медведев, напомнив об ударе украинских войск по насосно-перекачивающей станции, обеспечивающей транспортировку нефти Каспийского трубопроводного консорциума.

Зампред Совбеза подчеркнул, что в такой ситуации Зеленский может в конечном счете «броситься в контратаку», а потому от него можно ждать любой провокации с целью срыва урегулирования конфликта и его продолжения «до последнего украинца». Он не исключает, что Киев может нанести удары по своим городам и гражданскому населению, или же использовать оружие массового поражения вроде «грязной бомбы».

Медведев призвал к «срочной дератизации». При этом будет лучше, если ей займется Запад, который раньше «кормил» украинские власти.

Запад может рассмотреть возможность ликвидации президента Украины Владимира Зеленского из-за его противоречивых поступков, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, украинский лидер стал токсичной фигурой как для радикалов внутри страны, так и для европейских элит.

Дело в том, что Зеленский сейчас попал под жернова Запада. Он долго работал с Великобританией. Есть информация, что месторождения редкоземельных металлов он продал Англии, а сегодня он пытается их продать США. Англичане задают вопрос: «Как?» Радикалы ему никогда не простят передачи территории Украины России, он токсичен для националистов. Запад тоже его считает токсичным, пытается его убрать, — пояснил эксперт.

Матвийчук отметил, что в нынешней ситуации украинский лидер оказался в крайне уязвимом положении. По его мнению, после президентских выборов на Украине Зеленский может стать человеком, который слишком много знает, а такие люди, как показывает история, редко живут долго.

Если это все сойдется, то он из президента превратится в обычного человека, который слишком много знает. А, как известно, человек, который слишком много знает, долго не живет, — резюмировал Матвийчук.

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Политолог Дмитрий Саймс считает, что Владимир Зеленский вызывает отвращение у президента США Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью aif.ru.

"Ему бы не хотелось того, что получилось у [46-го президент США Джо] Байдена в Афганистане, несмотря на то, что Зеленский у него вызывает отвращение. Я думаю, Трамп постарается найти для него какой-то минимально приемлемый вариант", - сказал он, уточнив, что Трамп не собирается полностью бросать Украину, лишая ее помощи, так как стремится к образу победителя.

По его мнению, представители Украины не стали участниками переговоров в Саудовской Аравии, так как главной темой стало восстановление отношений между РФ и США.

"Украине здесь, как мне кажется, совершенно нечего делать. Зеленский может только мешать. Я уже не говорю о том, что конфиденциальность и Владимир Зеленский - это два несовместимых понятия. Предполагаю, что каждый раз, когда Зеленскому что-то не нравилось бы, в американской печати появлялись бы враждебные Трампу материалы, проводящие к новым обвинениям и расследованиям в Конгрессе", - отметил политолог.

Владимир Зеленский прекратил записывать видеообращения к народу, так как занят тем, что собирает по всему миру коалицию обиженных на президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Зеленский занят более важной деятельностью — это попытки собрать "коалицию обиженных на Трампа". Без нее его личные перспективы становятся не просто призрачными, а пугающими. Ради этого он мечется между странами, раздает десятки интервью, ведет себя как уж на сковородке», — рассказал он.

Дипломат добавил, что украинский лидер считает общение с собственными гражданами лишним, а также подчеркнул, что народу, который находится «в надежных руках» ТЦК (территориальный центр комплектования, украинский аналог военкомата), не требуются никакие уговоры. Он напомнил, что Владимир Зеленский разрешил заключать контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ) молодым людям от 18 до 25 лет, а также заявил, что глава государства сдал и заложил украинцев.

В феврале Владимир Зеленский заявлял, что Киев прорабатывает выгодные контракты в ВСУ для молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Впоследствии стало известно, что украинцы младше призывного возраста смогут записаться только в боевые подразделения украинской армии.