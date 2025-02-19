Сийярто обсуждает в Вашингтоне отмену некоторых санкций США против РФ

БПравительство Венгрии рассчитывает, что новая администрация США отменит санкции против России, которые затронули сотрудничество между Будапештом и Москвой в области энергетики.

Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, прибывший с визитом в Вашингтон.

Он рассказал в интервью телекомпании М1, что станет первым иностранным главой МИД, который встретится с министром финансов США Скоттом Бессентом. "Я искренне надеюсь, что сегодня мы сможем продвинуться с министром вперед в вопросе о санкционных мерах, которые наносят ущерб Венгрии", - заявил Сийярто.

По его словам, эти санкции были введены в январе администрацией Джо Байдена за несколько дней до ее ухода с политической сцены и во многом были мотивированы желанием осуществить месть по отношению к Венгрии.