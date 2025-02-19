Мигранты в Германии могут перебраться в Великобританию

Мигранты в Германии могут перебраться жить в Великобританию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Express.

Отмечается, что это может произойти на фоне планов Берлина по постройке центра размещения подлежащих депортации беженцев. Планируется, что в центр будут направлять беженцев, которым отказали в получении убежища в Германии. Там они будут находиться до самой депортации.

«Жесткие меры Германии по отношению к мигрантам угрожают ударом по Великобритании. <...> Мигранты планируют отправиться в Великобританию после того, как немецкие политики раскрыли планы по огромному депортационному центру», — сообщает источник.

Как рассказал изданию один из мигрантов, в уже существующих депортационных центрах в Германии людей содержат в очень плохих условиях. Из-за этого многие планируют нелегально перебраться в Великобританию.

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