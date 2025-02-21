Экс-главком НАТО в Европе назвал Лаврова опытнейшим дипломатом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обладает колоссальным опытом ведения переговоров и всегда непримиримо отстаивает интересы своей страны. Такое мнение выразил бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис.

"В те времена я был старшим помощником [министра обороны США в 2001-2006 годах Дональда] Рамсфелда. Я встречался с Лавровым несколько раз в России и Европе. Он высок, имеет внушительный вид, свободно владеет английским языком и является очень жестким переговорщиком. "Гладкий, как стекло", - сказал мне однажды Рамсфелд после особенно трудного разговора в Мюнхене. И это был не комплимент", - написал Ставридис в авторской колонке для агентства Bloomberg, комментируя итоги переговоров России и США в Эр-Рияде и отмечая большой опыт вошедших в состав российской делегации политиков.

По его словам, на встречах Рамсфелда и Лаврова обсуждались "серьезные разногласия" в отношениях двух стран, например развертывание системы противоракетной обороны США в Европе.

Как утверждал тогда Вашингтон, система ПРО была направлена против Ирана, который якобы мог ударить по Европе. В то же время американские чиновники признавали, что у Тегерана на тот момент не было ни ракет, долетающих до европейских стран, ни желания и причин их запускать. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что никакой "угрозы" со стороны Ирана нет, а система ПРО США в Европе направлена против России и может превратиться в наступательную систему.

"Я помню, как Лавров в какой-то момент развел руками, когда Рамсфелд утверждал, что России не стоит опасаться нашей системы противоракетной обороны в Западной Европе. "Ваш [военный] бюджет более чем в 10 раз превышает наш", - сказал он. "И теперь вы хотите нейтрализовать нашу единственную реальную защиту - ракетно-ядерный потенциал", - приводит Ставридис слова Лаврова. Как отмечает экс-главком НАТО в Европе, Россия и США, несмотря на разногласия, "обсуждали, как могли бы сотрудничать во многих областях - борьбе с наркотиками и терроризмом, в сфере контроля над вооружениями и даже в Афганистане".

18 февраля российская и американская делегации провели переговоры в Эр-Рияде, они продлились примерно 4,5 часа. Россию на встрече представляли Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США на переговорах в Саудовской Аравии присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.