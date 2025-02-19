Почти 300 тысяч украинцев нашли работу в Германии

В ноябре 2024 года число трудоустроенных граждан Украины в Германии достигло 296 000 человек. Об этом сообщает издание Bild.

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Сообщается, что это на 230 500 больше, чем до начала конфликта на Украине. Среди трудоустроенных 245 200 человек заняты на работах с обязательным социальным страхованием. Украинцы находят работу в промышленном производстве, торговле, здравоохранении, строительстве, гостиничном бизнесе и множестве других сфер.

По информации МВД Германии, после начала конфликта в стране зарегистрировались около 1,65 миллионов беженцев из Украины. Все они имеют право на получение «гражданского пособия», выплачиваемого людям, которые не имеют работу.

Ранее директор Института демографии и проблем качества жизни Элла Либанова заявила, что Украину не спасет от депопуляции даже возвращение в страну всех беженцев. При этом она выразила мнение, что население республики не готово принять большое количество иммигрантов.