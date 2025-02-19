Депутат Рады признал, что Украина на грани потери ключевого союзника

Киев близок к потере ключевого союзника, признал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Ключевой союзник Украины на грани того, чтобы перестать нас поддерживать", - написал Гончаренко в Telegram-канале.

Владимир Зеленский ранее решил не ехать на переговоры в Саудовской Аравии, назначенные на 19 февраля. Российская и американская делегации в Эр-Рияде провели переговоры 18 февраля, где в том числе обсудили сближение позиций РФ и США и контакты по Украине. Как заявил советник офиса Зеленского Сергей Лещенко, Зеленский отказался лететь в Саудовскую Аравию 19 февраля, чтобы не создать впечатление того, что переговорный процесс работает.

Эксперты считают, что Зеленский надеялся попасть на переговоры с Россией и США, а также объясняют отмену визита непониманием его роли на нынешней политической сцене.