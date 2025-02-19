В Бразилии обозначили отношение к Путину

Президент России Владимир Путин будет желанным гостем на саммите БРИКС, заявил глава МИД Бразилии Мауро Виэйра в интервью El Pais. По его словам, то же самое касается всех глав государств-участников объединения. Саммит пройдет в июле в Рио-де-Жанейро.

Если он хочет, то может приехать. Все главы государств-членов являются желанными гостями, — подчеркнул министр.

Глава МИД Бразилии добавил, что страна продолжит принимать новых членов, являясь председателем БРИКС в 2025 году. Однако расширение группы «требует некоторого времени». Виэйра выделил среди приоритетов объединения сотрудничество стран в сферах здравоохранения и образования.

Бразилия приняла эстафету от России как председатель БРИКС 1 января. Объединение на октябрьском саммите в Казани решили создать категорию государств-партнеров, куда вошла Индонезия. Власти Бразилии 6 января объявили страну полноправным членом сообщества.

Ранее посол по особым поручениям МИД, су-шерпа РФ в объединении Павел Князев заявил, что БРИКС не занимается созданием собственной единой валюты. Для этого сначала требуется создать эмиссионный центр, объяснил дипломат.