Евродепутат от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски назвал Евросоюз "клубом проигравших", подливающим масло в огонь украинского конфликта вместо содействия мирным переговорам.

"Это абсурд: ЕС говорит о мире и в то же время поставляет еще больше оружия и усиливает эскалацию новыми санкциями. Это не путь к дипломатическому решению. "Клуб проигравших" жалуется, что не сидит за столом переговоров, но вместо того, чтобы добиваться дипломатических решений, продолжает подливать масло в огонь обещаниями [поставок] боеприпасов, фантазиями о вводе войск ЕС на Украину и новыми санкциями против России", - приводит слова политика пресс-служба АПС.

По словам евродепутата, Европа "продолжает фокусироваться на вооружении, карательных экономических мерах и конфронтации", в том время как заключение мира находится в пределах досягаемости. По его мнению, подобный подход демонстрирует дипломатическую некомпетентность ЕС.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что страны ЕС готовят беспрецедентный пакет помощи для Киева. По данным агентства Bloomberg, он может быть представлен после парламентских выборов в ФРГ 23 февраля.

16 февраля в статье для газеты The Daily Telegraph премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности отправить войска на Украину в качестве гарантий безопасности для властей в Киеве с целью урегулирования конфликта. Позднее он обусловил возможное размещение на Украине вооруженных сил стран Европы гарантиями со стороны США. 18 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что был бы не против отправки европейских миротворцев на Украину, однако Вашингтон не собирается посылать туда своих военнослужащих.