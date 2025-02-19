Британский писатель и журналист Джордж Оруэлл писал методички для Владимира Зеленского.

Об этом в своём Telegram-канале иронично написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Оруэлл думал, что пишет фантастику, а оказалось — методичку для Зеленского», — отметил он.

Ранее Дубинский в соцсетях провёл опрос, согласно которому в случае проведения выборов президента на Украине в ближайшее время швабра наберёт больше голосов, чем Зеленский.

По данным Reuters, отказ от поездки в Саудовскую Аравию стал планом Зеленского лишить легитимности российско-американские переговоры.