Депутат Верховной рады Дубинский: Оруэлл писал методички для Зеленского
Британский писатель и журналист Джордж Оруэлл писал методички для Владимира Зеленского.
Об этом в своём Telegram-канале иронично написал депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«Оруэлл думал, что пишет фантастику, а оказалось — методичку для Зеленского», — отметил он.
Ранее Дубинский в соцсетях провёл опрос, согласно которому в случае проведения выборов президента на Украине в ближайшее время швабра наберёт больше голосов, чем Зеленский.
По данным Reuters, отказ от поездки в Саудовскую Аравию стал планом Зеленского лишить легитимности российско-американские переговоры.