Пока вы не уснули: ответ Зеленского на требование Трампа и Каллас о козыре ЕС против РФ

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Зеленский ответил на требование Трампа вернуть США $500 млрд

© EPA/TACC

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что требование Вашингтона вернуть $500 млрд в виде полезных ископаемых является «несерьезным разговором». Об этом он заявил в интервью CNN Türk.

Украинский лидер отметил, что Соединенные Штаты поставили Киеву оружия на $67 млрд, а бюджетная поддержка со стороны американцев составила $31,5 млрд. Кроме того, Зеленский заявил, что хочет гарантий безопасности от Вашингтона в обмен на редкоземельные металлы. В предложенном ранее США документе, как рассказал президент Украины, не было ни слова о гарантиях.

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Каллас заявила о «сильной карте» в руках ЕС против России

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что санкции против России являются «козырем», от которого Евросоюз не должен отказываться.

Ее слова приводит Euractiv.

«Глупо отказываться от сильной карты, которую мы имеем на руках. Почему россияне хотят отмены санкций? Потому что они причинили им боль и хотят вернуться к обычному бизнесу. Это сильная карта, которую мы имеем в руках, и мы не должны ее отдавать», – утверждает Каллас.

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Шольц прокомментировал переговоры России и США в Эр-Рияде

Канцлер Германии Олаф Шольц после переговоров РФ и США в Эр-Рияде выразил опасения из-за роли, которую будет играть Европа в установлении мира на Украине. Об этом пишет Tagesschau.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций Москвы и Вашингтона, которые продлились 4,5 часа. Стороны обсудили двусторонние отношения, урегулирование ситуации на Украине и подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

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Джонсон заявил, что рейтинг Зеленского такой же, как у Трампа

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заявление президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Владимира Зеленского составляет всего 4% не претендует на историческую точность.

Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Конечно, страна, подвергшаяся вторжению, не должна устраивать выборы. С 1935 по 1945 год в Великобритании не было всеобщих выборов. Конечно, рейтинг Зеленского не составляет 4%. На самом деле он примерно такой же, как у Трампа. Заявления Трампа не претендуют на историческую точность, но призваны побудить европейцев к действию», — написал Джонсон.

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США запустили баллистическую ракету Minuteman III

В США сегодня был проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом со ссылкой на базу Космических сил США Ванденберг пишет ТАСС.

«Невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III была запущена в рамках эксплуатационных испытаний», - говорится в заявлении.

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В российском городе двое детей съели сладости и впали в кому

В Краснодаре семилетняя школьница и ее младший брат съели сладости и впали в кому. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Известно, что вечером 18 февраля дети употребили в пищу леденцы. После этого их состояние начало ухудшаться и они впали в кому.

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Сразу два российских самолета подали сигналы бедствия при заходе на посадку

Сразу два самолета российских авиакомпаний подали сигналы бедствия при заходе на посадку в Барнауле. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что оба инцидента произошли в ночь на 19 февраля. Лайнер S7 Airlines, следовавший в Новосибирск, и борт Red Wings, летевший в Новокузнецк, были вынуждены уйти на запасной аэродром в Барнауле из-за тумана. При заходе на посадку оба воздушных судна сообщили о малом остатке топлива и объявили сигналы бедствия.

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В районе пропажи российских туристов в Северной Осетии сошли еще две лавины

Еще две лавины сошли в районе ущелья Танадон в Северной Осетии, где ранее пропали двое российских туристов. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, в горах региона разыскивают 35-летнего Владимира Емельянова и 24-летнего Данила Кадымова. Альпинисты-любители приехали из Санкт-Петербурга на ледовый фестиваль «Таймази 2025».

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Здание генконсульства Украины во Вроцлаве забросали яйцами

© BrasilNut1/iStock.com

Здание генконсульства Украины во Вроцлаве в Польше забросали яйцами и облили краской. Об этом сообщил телеканал TVN24.

По его данным, в результате инцидента пострадал фасад здания.

На месте работает полиция.

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Задержан сын экс-губернатора Челябинской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали сына бывшего губернатора Челябинской области Александра Дубровского. Об этом сообщает 74.ru.

Соответствующую информацию изданию подтвердили сразу несколько источников.

Отмечается, что полиция заинтересовалась Дубровским по делу министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева, также задержанного 19 февраля.

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