В Германии раскрыли потраченную на помощь Украине сумму

Из европейских стран Германия оказала Украине наибольшую помощь, сумма которой составляет 40 миллиардов евро. Об этом заявил министр по особым поручениям ФРГ Вольфганг Шмидт в интервью El País.

«Включая расходы на беженцев, мы потратили 40 миллиардов евро. Если бы США хотели сравняться с нами в экономике, то им пришлось бы умножить это число в четыре раза», — отметил он.

По словам Шмидта, в начале украинского конфликта у ФРГ не было достаточно крупной оборонной промышленности, чтобы удовлетворить потребности Киева. Он добавил, что «даже для такой богатой страны», как Германия, мобилизация таких средств является серьезной проблемой.

Трамп обескуражил Европу решением по Украине

19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выделил на поддержку Украины значительно больше средств, чем европейские союзники. Он подчеркнул, что следует уравнять количество помощи Киеву, поскольку Европа выделила около 100 миллиардов, а США — более 300.