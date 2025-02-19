Стало известно, как долго сможет продержаться Украина без США

Нидерландский эксперт по Восточной Европе Боб Дейн заявил, что украинские власти продержатся лишь до лета 2025 года, если США прекратят финансовую поддержку Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир телеканала NOS.

Дейн напомнил, что власти Украины получили значительный пакет помощи от администрации экс-президента США Джо Байдена. Это позволит им продержаться еще несколько месяцев.

«После этого дела у украинцев начнут ухудшаться», - заявил эксперт.

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Он отметил, что в правящей коалиции Нидерландов наблюдается раскол по вопросу помощи Украине. По словам Дейна, в США спрашивают европейцев, готовы ли те «сражаться и погибать за Украину».

«И если посмотреть на реакцию на данный момент, то ответ - нет. <…> Даже в Польше слышны голоса о том, что Украина должна отвечать за свою безопасность», - заключил эксперт.

Владимир Зеленский ранее заявил, что уже начал переговоры с ЕС по поводу замены американского финансирования ВСУ. Он выразил уверенность, что европейские страны «будут готовы говорить о финансировании» украинской армии, если США прекратят помощь. Зеленский добавил, что Киев будет работать над «разными альтернативами и возможностями».