Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в разжигании конфликта, чтобы шокировать Европу и принудить ее к активным действиям. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в социальной сети Х.

«Заявления Трампа направлены не на историческую достоверность, а на то, чтобы шокировать европейцев и заставить их действовать», — заявил Джонсон.

Бывший премьер Британии призвал Европу «перестать поддаваться скандалу» из-за высказываний американского лидера. По его словам, вместо этого европейские страны должны помочь ему с урегулированием украинского конфликта.

Трамп обвинил Украину в разжигании конфликта с Россией

Ранее Трамп заявил, что Украине никогда не следовало разжигать конфликт с Россией. По его словам, Киев мог заключить сделку по урегулированию кризиса, но не сделал этого.